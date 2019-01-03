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    رئيس الوزراء الماليزي يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز العلاقات

    06:06 م الخميس 03 يناير 2019
    رئيس الوزراء الماليزي يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز العلاقات

    رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

    كوالالمبور (أ ش أ)

    بحث رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، خلال لقائه اليوم الخميس، في بوتراجايا، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت سبل تعزيز العلاقات.
    وذكرت وكالة أنباء (برنما) الماليزية أن وزير الخارجية البريطاني والوفد المرافق له تبادلوا مع رئيس الوزراء الماليزي الآراء عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
    يشار إلى أن الوزير البريطاني بدأ زيارة رسمية لماليزيا، اليوم، لمدة يومين.

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    ماليزيا مهاتير محمد

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