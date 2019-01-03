تركيا والعراق يتعهدان بالتعاون في مجال "مكافحة الإرهاب"

اسطنبول/بغداد- (د ب أ):

تعهدت تركيا والعراق، الخميس، بتعزيز التنسيق بينهما في الحرب ضد الإرهاب، حيث تثمّن البلدان دورا متزايدا في محاربة تنظيم داعش في سوريا، وسط اعتزام الولايات المتحدة سحب قواتها هناك.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح في أنقرة: "من المهم العمل سويا، حتى نتمكن من النجاح في حربنا ضد الإرهاب".

وقال أردوغان: "سنعزز تعاوننا من أجل ذلك"، مضيفا أن داعش يشكل تهديدا لكل من تركيا والعراق.

كما تعهد بمواصلة القتال ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي ينشط في العراق، ويشن عمليات تمرد داخل تركيا.

وكان صالح وصل إلى أنقرة في زيارة رسمية اليوم الخميس، في أول رحلة له منذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي.

وقال صالح إن بغداد وأنقرة عليهما أن يعملا جنبا إلى جنب لحل القضية السورية، مضيفا أنه يمكن للدولتين "القيام بدور كبير لتحقيق ذلك.

ويرافق صالح خلال الزيارة، التي تتم بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وفد حكومي رفيع المستوى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة العراقية لقمان الفيلي، إن "زيارة الرئيس تأتي استكمالاً للزيارات التي قام بها سابقاً لعدد من الدول العربية والإقليمية في سياق سياسة العراق الجديدة المتمثلة بالانفتاح على محيطه العربي والإقليمي، وجهوده لتعزيز دور العراق ومكانته بين الدول الشقيقة والصديقة".