حول العالم في 24 ساعة: السعودية ترد على اتهامات تجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن
كتب – مصراوي:
شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها رد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعمت فيه تجنيد التحالف العربي بقيادة السعودية لأطفال من السودان للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.
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