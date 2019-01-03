  • عاجل:عواصف وصقيع وغلق موانئ.. الطقس يكشر عن أنيابه في 2019 (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    حول العالم في 24 ساعة: السعودية ترد على اتهامات تجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن

    01:00 ص الخميس 03 يناير 2019
    حول العالم في 24 ساعة: السعودية ترد على اتهامات تجنيد أطفال سودانيين للحرب في اليمن

    ارشيفية

    كتب – مصراوي:

    شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها رد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية زعمت فيه تجنيد التحالف العربي بقيادة السعودية لأطفال من السودان للمشاركة في الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

    حرب اليمن 917133 السعودية ماكرون القوات الكردية ضحايا حادث الانهيار محمد علي الحكيم

    الخبر التالى:

    أهم التصريحات في 24 ساعة: مقاطعة قطر مستمرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان