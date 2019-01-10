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    19 جريحا في حريق بمدينة تولوز الفرنسية

    10:41 ص الخميس 10 يناير 2019
    19 جريحا في حريق بمدينة تولوز الفرنسية

    حريق بمدينة تولوز الفرنسية

    باريس- (أ ف ب):
    جرح 19 شخصا إصابة اثنين منهم خطيرة في حريق عنيف دمر، ليل الأربعاء الخميس، مبنى في مدينة تولوز بجنوب غرب فرنسا.
    وقال رجال الإطفاء إن المبنى المؤلف من أربعة طوابق "انهار جزئيا" وتم إخلاء فندق مجاور. وسيطر رجال الإطفاء على النيران قبيل صباح الخميس.
    ونقل الجرحى إلى مستشفيات عدة في المدينة.
    وقال رجال الإطفاء إن الحريق الذي لم يعرف سببه "امتد بسرعة إلى سلم المبنى" مما أدى إلى "انهيار المبنى جزئيا".

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