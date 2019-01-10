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رئيس الوزراء الكندي يعلن عن انتخابات فرعية في ثلاث دوائر 25 فبراير المقبل

05:12 ص الخميس 10 يناير 2019
رئيس الوزراء الكندي يعلن عن انتخابات فرعية في ثلاث دوائر 25 فبراير المقبل

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن إجراء انتخابات فرعية في ثلاث دوائر يوم 25 فبراير المقبل.

وأعلن زعيم الحزب الليبرالي في بيان لمكتبه أن الدوائر الثلاث هي "أوترمون" في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك، و"يورك – سيمكو" في مقاطعة أونتاريو، و"بورنابي ساوث" في مقاطعة بريتيش كولومبيا في غرب البلاد.

ويحاول رئيس الوزراء تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات الفرعية قبل الانتخابات العامة التي تقام في وقت لاحق هذا العام ويحاول فيها حزبه المحافظة على تواجده في السلطة في مواجهة حزب المحافظين المعارض.

 

هذا المحتوى من

Asha
جاستن ترودو كندا انتخابات فرعية الحكومة الكندية
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