بعد ربع قرن.. طلاق أغنى زوجين على وجه الأرض

(CNN)

انفصل جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، عن زوجته ماكينزي، بعد 25 عامًا من الزواج، حسب بيان مشترك نشره الزوجان، أمس الأربعاء، على حساب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون على موقع "تويتر".

وقال الزوجان في البيان: "بعد فترة طويلة من محاولة المحبة ومُحاكاة الانفصال، قررنا الطلاق ومواصلة حياتنا كأصدقاء". وأضافا: "نشعر بأننا محظوظين للغاية؛ لأننا وجدنا بعضنا البعض ونشعر بامتنان متبادل عن السنوات التي قضيناها سويًا، لو عاد الماضي سنتزوج من جديد".

والتقى بيزوس 54 عامًا، وماكنزي 48 عامًا، وتزوجا أثناء العمل في أحد صناديق التحوط بنيويورك، مطلع التسعينات من القرن الماضي، وبعدها بفترة وجيزة، حزما أمتعتهما وانتقلا إلى سياتل، حيث بدأ بيزوس قصة تاسيس شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية حاليًا.

ويعد بيزوس أغنى شخص في العالم، إذ تقدر قيمة ثروته بـ 137 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبرج الذي يحصي ثروات أغنى 500 شخص حول العالم، ما يعني أن هذا الطلاق قد يكون مكلفًا للغاية. وألفت ماكنزي عدة روايات، أبرزها "Traps" و "The Testing of Luther Albright".

وفي العام الماضي، أعلن الزوجان خطة لمنح ملياري دولار لمؤسسات غير هادفة للربح تساعد الأسر المشردة، وإنشاء شبكة من دور الحضانة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

وقال الزوجان، في البيان المشترك، إنهما يتطلعان إلى مواصلة العمل معًا كآباء وأصدقاء وشركاء، خاصة أن لديهما 4 أطفال.