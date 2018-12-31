تقرير فلسطيني: إسرائيل قتلت 312 شخصًا خلال 2018 أغلبهم من قطاع غزة

رام الله- (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني نُشر اليوم الاثنين، بأن إسرائيل قتلت 312 فلسطينيا خلال عام 2018، أغلبهم من قطاع غزة.

وذكر "التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين"، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير له، أن من بين القتلى271 في قطاع غزة و42 في الضفة الغربية.

وأضاف أن من بين القتلى ست إناث و57 طفلا، فيما بلغ متوسط أعمار القتلى 24 عاما.

وأفاد بأن عدد القتلى الفلسطينيين تضاعف أربع مرات ونصف، تقريبا، خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017 الذي قضى خلاله 74 فلسطينيا.

وأشار التقرير إلى أن عدد جثامين القتلى المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية خلال 2018 بلغ 20 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة إلى 294 منذ عام 1965.