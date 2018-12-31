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نقابة الأطباء الفلسطينية تُصعّد الاحتجاجات وتبدأ إضراب جزئي اليوم وشامل غدًا

11:25 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
نقابة الأطباء الفلسطينية تُصعّد الاحتجاجات وتبدأ إضراب جزئي اليوم وشامل غدًا

أطباء فلسطينيين

غزة- (د ب أ):

شرعت نقابة الأطباء الفلسطينية في إضراب جديد اليوم الاثنين، يشمل القطاع الحكومي والأهلي والخاص، اعتبارًا من الساعة الـ12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، ضمن إجراءاتها المُطالبة بتجميد قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية وتوحيد طبيعة العمل للأطباء الحكوميين وتجميد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وأفادت وكالة أنباء "سما" الاخبارية بأن النقابة ستشرع أيضًا في إضراب شامل يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في كافة المؤسسات والعيادات الحكومية والخاصة، مع عدم التوجه إلى أماكن العمل عدا الأطباء المناوبين.

وتستثني هذه الإجراءات الاحتجاجية مرضى السرطان وغسيل الكلى والولادة وأمراض الدم والحالات الطارئة والعيادات النفسية، بحسب "سما".

نقابة الأطباء الفلسطينية قانون الضمان الاجتماعي إضراب غزة فلسطين

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