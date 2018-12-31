حول العالم في 24 ساعة: السيسي يدعو العاهل البحريني لحفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم"

كتب – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برسالة خطية إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتضمن دعوته للحضور والمشاركة في حفل إفتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" الذي سيقام خلال شهر يناير المقبل.