أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

حول العالم في 24 ساعة: السيسي يدعو العاهل البحريني لحفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم"

01:00 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: السيسي يدعو العاهل البحريني لحفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برسالة خطية إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتضمن دعوته للحضور والمشاركة في حفل إفتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" الذي سيقام خلال شهر يناير المقبل.

السيسي حفل افتتاح مسجد الفتاح العليم حمد بن عيسى كاتدرائية ميلاد المسيح

الخبر التالى:

"التعاون الخليجي": نواجه تحديات داخلية وخارجية عدة تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان