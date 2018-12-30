رئيسا الصين وأمريكا يتوافقان هاتفيا على التعاون مجددًا

بكين- أ ش أ:

أعرب رئيسا الصين شي جين بينغ وأمريكا دونالد ترامب عن رغبتهما في المضي قدما إزاء تنفيذ اتفاقاتهما التي جرى التوصل إليها خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقدم بينغ - خلال اتصال هاتفي مساء أمس السبت بين الجانبين - أطيب تمنياته إلى ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أنه وترامب يأملان في الدفع باتجاه تحقيق تقدم مستقر في العلاقات الصينية - الأمريكية، سيما وأن العلاقات الثنائية تمر حاليا بمرحلة حيوية.

وقال بينغ إن الاجتماع الذي عقده أوائل الشهر الجاري في الأرجنتين مع ترامب كان ناجحا للغاية، وتم التوصل إلى توافقات مهمة، وأضاف أن فريقي البلدين يعملان بنشاط من أجل تنفيذ هذه التوافقات، معربا عن أمله في أن يلتقي الفريقان في منتصف الطريق بهدف التوصل إلى اتفاق مفيد للبلدين والعالم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن العام المقبل يوافق الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وأن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وتقدر استعداد الجانب الأمريكي لتنمية العلاقات الثنائية التعاونية والبناءة.

وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع الولايات المتحدة لتلخيص تجربة 40 عاما من تنمية العلاقات الصينية - الأمريكية، وتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والجيش وإنفاذ القانون وعمليات مكافحة المخدرات والقضايا المحلية والثقافة.

كما أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده للعمل مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الاتصال والتنسيق بينهما إزاء القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، واحترام المصالح المهمة لبعضها البعض، وتدعيم العلاقات الصينية - الأمريكية القائمة على التنسيق والتعاون والاستقرار، والسماح لتنمية العلاقات الثنائية بأن تصب في مصلحة شعبي البلدين وشعوب العالم بشكل أفضل.

وشدد على أن الصين تشجع إجراء مزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) وتدعم تلك المحادثات، كما تأمل في تحقيق نتائج إيجابية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي - خلال المحادثة الهاتفية - عن تمنياته لنظيره الصيني والشعب الصيني بعام جديد سعيد، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلاقات الصينية - الأمريكية والتي تلقى متابعة وثيقة من قبل العالم بأسره.

وعبر عن تقديره للعلاقات العظيمة التي تربطه بالرئيس الصيني، وسعادته لرؤية فريقي البلدين يعملان بجدية لتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها الجانبان خلال اجتماعهما في الأرجنتين.

وقال إن المحادثات والتنسيقات ذات الصلة تُحقق تقدما إيجابيا، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج تصب في مصلحة الشعبين الأمريكي والصيني، وكذلك شعوب الدول كافة.