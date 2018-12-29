اسرائيل تستهدف موقعا لحماس ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة

(أ ف ب):

استهدفت مروحية عسكرية اسرائيلية موقعا تابعا لحركة حماس في غزة ليل الجمعة كرد على إطلاق صاروخ من القطاع هو الأول منذ التصعيد الذي شهدته المنطقة في نوفمبر، بحسب ما أعلن الجيش.

وأفاد بيان الجيش الاسرائيلي أن "مروحية هجومية تابعة للجيش استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة".

وأضافت أن العملية كانت للرد على ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه صاروخ أطلق باتجاه اسرائيل.

بدورها، أكدت حركة حماس التي تدير قطاع غزة أن المروحية الإسرائيلية أطلقت صاروخين دمرا أحد مواقعها دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

والهجوم الصاروخي من غزة هو الأول منذ أنهت هدنة بوساطة مصرية أعلن عنها في 13 نوفمبر أسوأ تصعيد بين غزة واسرائيل منذ حرب العام 2014.

وخلال التصعيد، تم في غضون 48 ساعة إطلاق مئات الصواريخ والقذائف باتجاه اسرائيل ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 27 بجروح. وأعقب الهجوم عملية خاصة للقوات الاسرائيلية داخل القطاع أسفرت عن مقتل قيادي في حماس وستة عناصر آخرين من الحركة إلى جانب ضابط اسرائيلي.

وقتل سبعة من سكان غزة وأصيب 26 بجروح في ضربات جوية اسرائيلية انتقامية نفذت قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وخاضت اسرائيل والعناصر المسلحة في غزة ثلاثة حروب منذ العام 2008 بينما تسببت التظاهرات الواسعة التي خرجت عند الحدود منذ 30 مارس بوقوع اشتباكات دامية مع الجيش الاسرائيلي زادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة.

وخلال تظاهرة الجمعة، قتلت القوات الاسرائيلية الفلسطيني كرم فياض (26 عاما) عند الحدود شرق مدينة خان يونس، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وقتل 240 فلسطينيا على الأقل منذ انطلقت التظاهرات التي عرفت بـ"مسيرات العودة".