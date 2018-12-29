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    باكستان تستكمل المرحلة الأولى من سياج حدودي مع أفغانستان

    09:44 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    باكستان تستكمل المرحلة الأولى من سياج حدودي مع أفغانستان

    ارشيفية

    إسلام آباد- (د ب أ):

    أعلنت باكستان استكمال المرحلة الأولى من إقامة سياج حدودي مع أفغانستان، بطول 482 كيلومترا، في إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني.

    ويبلغ طول الحدود الباكستانية-الأفغانية إجمالا 1403 كيلومترات.

    وسيتم تزويد السياج بكاميرات أمنية وأجهزة للكشف عن تحركات الأشخاص، وفقا لما ذكرته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت.

    وكان وفد صحفي زار أمس الأول الخميس منطقة "تورخام" الحدودية بين باكستان وأفغانستان، بمنطقة خيبر بإقليم خيبر باختونخوا، حيث قدمت السلطات الأمنية عرضا تفصيليا عن كيفية إدارة الحدود.

    وذكرت سلطات الأمن أن الجيش الباكستاني بدأ العمل في المرحلة الأولى من السياج في عام 2017 ، مشيرة إلى حدوث محاولتين أو ثلاث سنويا لعرقلة إقامة السياج، أو العبور إلى داخل الأراضي الباكستانية. وحتى الآن تم اعتقال 1900 أفغاني، وترحيلهم.

    وكانت قوات الأمن قتلت أمس الأول الخميس ثلاثة إرهابيين وسلمت جثثهم إلى مسؤولين أفغان.

    باكستان أفغانستان إقامة سياج حدودي كاميرات أمنية الجيش الباكستاني

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