السعودية تكشف أسباب التعديل الوزاري الأخير

القاهرة - مصراوي:

أكدت السلطات السعودية أن إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمر بإعادة تشكيل حكومة المملكة كان متوقعا إذ يجب إجراء تعديلات وزارية واسعة كل 4 سنوات.

وأوضح مركز التواصل الدولي السعودي، في بيان أصدره الجمعة، على لسان مسؤول فيه، أن "إعادة تشكيل الحكومة يستهدف ضم مجلس الوزراء أفضل عناصر الخبرة والمعرفة للوفاء باحتياجات المملكة في السنوات الأربع القادمة وتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة حول العالم".

وأصدر العاهل السعودي الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في المملكة برئاسته شمل إجراء تعديل في عدد من الوزارات المحورية، كان أبرزها تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية، بالإضافة إلى تعيين بعض أمراء المناطق وتغيير بعض رؤساء المؤسسات وإنشاء أخرى جديدة فضلا عن إعادة تشكيل بعض الأجهزة الحكومية.