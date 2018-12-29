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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: وزير الخارجية السعودي الجديد يعلق على أزمة "خاشقجي"

    01:00 ص السبت 29 ديسمبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: وزير الخارجية السعودي الجديد يعلق على أزمة "خاشقجي"

    القاهرة - مصراوي:

    قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، إن الوضع في مخيم "الركبان" للاجئين السوريين يُنذر بالخطر، فيما صرح وزير الخارجية السعودي الجديد ابراهيم العساف بأن "المملكة لا تمر بأزمة بسبب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وإنما تشهد تحولًا"، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن النظام السوري يقوم بـ"عملية نفسية" في منبج شمالي سوريا.

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