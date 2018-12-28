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    الخارجية الروسية تعلن موعد زيارة هنية إلى موسكو

    11:04 ص الجمعة 28 ديسمبر 2018
    الخارجية الروسية تعلن موعد زيارة هنية إلى موسكو

    إسماعيل هنية

    القاهرة - (مصراوي):

    قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور موسكو يوم 15 يناير المقبل، وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

    وأوضح بوغدانوف للصحفيين: "من المقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات يوم 15 يناير"، لافتا إلى أنه من المخطط إجراء مباحثات بين هنية وسيرجي لافروف، وزير الخارجية.

    وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه سيجري مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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