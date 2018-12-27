ترامب يغادر العراق بعد زيارة خاطفة تفقد خلالها قاعدة الأسد الجوية

بغداد - (أ ش أ):

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العراق الليلة برفقة زوجته ميلانيا، بعد زيارة خاطفة استمرت 3 ساعات ونصف، تفقد خلالها قاعدة الأسد الجوية.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال الزيارة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، أن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع أن تكون شرطي العالم، مدافعا عن قراره سحب جنود بلاده من سوريا.

وقال ترامب "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى شرطي العالم .. إنه أمر غير عادل عندما يقع العبء علينا، على الولايات المتحدة"، موضحا انه لن يكون هناك أي تأخير بشأن تنفيذ قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وأوضح أنه أبلغ القادة العسكريين أنه "لا يمكنكم الحصول على مزيد من الوقت .. كان لديكم ما يكفي من الوقت".

وأشار خلال زيارته القصيرة لقاعدة الأسد الجوية إلى أن الولايات المتحدة تخوض معارك نيابة عن دول أخرى منذ فترة طويلة.

وأضاف ترامب "نحن منتشرون في جميع أنحاء العالم .. نحن في بلدان لم يسمع بها معظم الناس. بصراحة، هذا أمر سخيف"، وقال إن "تنظيم داعش هزم بشكل كامل تقريبا".