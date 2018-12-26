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    مسؤول تركى:أردوغان يعتزم عقد اجتماع حول صفقة لشراء صواريخ باتريوت

    03:20 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    مسؤول تركى:أردوغان يعتزم عقد اجتماع حول صفقة لشراء صواريخ باتريوت

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    أنقرة - (د ب أ):

    يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماع للهيئة الدفاعية العليا التركية غدا الخميس لمناقشة مقترح أمريكي لبيع صواريخ باتريوت لتركيا ،وذلك وفقا لمسؤول تركي بارز.

    ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، القول إنه من المتوقع أن تعقد "رئاسة الصناعات الدفاعية" التركية مناقشة تمهيدية حول صفقة محتملة لصواريخ باتريوت.

    وقال المسؤول إنه ليس من المرجح إجراء تقييم مفصل حول الصفقة غدا الخميس، حيث أن العملية لا تزال في مرحلة مبكرة.

    وأكدت الرئاسة التركية أنباء الاجتماع المزمع عقده، فى الوقت الذى لم تدل فيه بأى تعليقات حول القضايا التي ستتم مناقشتها.

    أردوغان الهيئة الدفاعية العليا التركية صواريخ باتريوت تركيا

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