مسؤولون: ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في إندونيسيا إلى 281 قتيلا

جاكرتا - (د ب أ):

قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن عدد الضحايا جراء اجتياح أمواج مد عاتية (تسونامي) لمضيق سوندا الإندونيسي في ساعة متأخرة من مساء السبت وصل إلى 281 قتيلًا مع إصابة أكثر من ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن 57 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو إن 11687 شخصا نزحوا بسبب كارثة تسونامي التي ربما تكون ناجمة عن انهيارات أرضية تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، الذي يقع على مضيق سوندا الفاصل بين جاوة وسومطرة.

وامتد الدمار الناجم عن موجات تسونامي عبر خمس مقاطعات في الإقليمين، حيث كانت منطقة بانديجلانج على الساحل الغربي لجاوة الأكثر تضرراً.​