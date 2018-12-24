أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

مسؤولون: ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في إندونيسيا إلى 281 قتيلا

06:00 ص الإثنين 24 ديسمبر 2018
مسؤولون: ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في إندونيسيا إلى 281 قتيلا

ارشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن عدد الضحايا جراء اجتياح أمواج مد عاتية (تسونامي) لمضيق سوندا الإندونيسي في ساعة متأخرة من مساء السبت وصل إلى 281 قتيلًا مع إصابة أكثر من ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن 57 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرة إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى.

وقال المتحدث باسم الوكالة، سوتوبو بورو نوجروهو إن 11687 شخصا نزحوا بسبب كارثة تسونامي التي ربما تكون ناجمة عن انهيارات أرضية تحت سطح البحر نتيجة ثوران بركان ماونت اناك كراكاتو، الذي يقع على مضيق سوندا الفاصل بين جاوة وسومطرة.

وامتد الدمار الناجم عن موجات تسونامي عبر خمس مقاطعات في الإقليمين، حيث كانت منطقة بانديجلانج على الساحل الغربي لجاوة الأكثر تضرراً.​

إندونيسيا تسونامي مضيق سوندا الإندونيسي بركان ماونت انهيارات أرضية

الخبر التالى:

رؤساء كنائس القدس ينتصرون للمرة الخامسة على قانون عنصري إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان