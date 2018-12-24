أهم التصريحات في 24 ساعة: علاقتنا مع سوريا ستعود كما كانت

القاهرة – مصراوي

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنه يتمنى عودة العلاقات مع سوريا كما كانت، وهاجم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووصفه بالقاتل بدم بارد، وصرح قائد قوات حلف الناتو في أفغانستان سكوت ميلر إنه لم يتلق الأوامر بالانسحاب.