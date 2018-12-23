السودان.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة عقب مباراة كرة قدم

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القاهرة - مصراوي

اندلعت مظاهرات ليلية، الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم مناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بعدما أغلق مئات المتظاهرين أحد شوارع العاصمة السودانية.

وجاءت المظاهرة عقب مباراة كرة قدم في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الهلال السوداني والإفريقي التونسي، والتي تخللها هتافات مناهضة للحكومة.

وبحسب رويترز فقد هتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"حرية حرية" وسط تواجد كثيف لقوات الأمن.

واندلعت المظاهرات في عدد من المدن السودانية منذ الأربعاء احتجاجًا على التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية على رأسها الخبز والوقود.

وأعلن الجيش السوداني في بيان الأحد، وقوفه بجوار الرئيس عمر البشير خلال الأزمة التي يمر بها السودان عقب اندلاع المظاهرات المطالبة برحيله.

ونشرت مواقع محلية معارضة أن 22 شخصًا لقوا مصرعهم في مواجهات مع الشرطة خلال المظاهرات التي كانت شرارتها بمدينة عطبرة شمالي البلاد.