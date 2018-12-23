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    الصين: إحراز تقدم مع أمريكا في محادثات جديدة عبر الهاتف

    12:50 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    الصين: إحراز تقدم مع أمريكا في محادثات جديدة عبر الهاتف

    أرشيفية

    بكين - (د ب أ):

    أعلنت الصين أنها عقدت محادثات هاتفية مع الولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء، يوم 21 ديسمبر الجاري، وفقا لبيان على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة الصينية.

    ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن البيان أن البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن الميزان التجاري وتعزيز جهود حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أحرزا "تقدما جديدا" خلال المحادثات الهاتفية.

    كما ناقش الجانبان ترتيبات لجولة تالية من المحادثات الهاتفية، والقيام بزيارة.

    وأجرت الصين والولايات المتحدة مباحثات هاتفية على المستوى نفسه في 19 كانون أول/ديسمبر الجاري.

    وكان الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب توصلا مطلع الشهر الجاري لهدنة 90 يوما، في الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، أضرت بالفعل بالاقتصاد الصيني.

    وأرجأ ترامب تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية، من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، على واردات صينية لبلاده تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.

    ومن جانبها، علقت الصين تطبيق رسوم إضافية على واردات البلاد من السيارات الأمريكية، وابتاعت فول الصويا الأمريكي.

    الصين الولايات المتحدة وزارة التجارة الصينية شي جين بينج دونالد ترامب

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