روسيا تعتزم العمل على تقليص تأثير العقوبات الأمريكية على إيران

موسكو- (د ب ا):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل على تقليص تأثير العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال ريابكوف خلال لقاء عقده مع نظيره الإيراني عباس عراقجي: "إننا نميل معا إلى بذل أقصى الجهود حتى يتم تعزيز مواقف إيران، كي لا يكون هناك عواقب سلبية من الموجة الجديدة من العقوبات الخارجية، التي يتم فرضها مجددا بقرار من الإدارة الأمريكية"،بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد المسؤول الروسي أن الجانبين سيبذلان قصارى جهودهما لضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشددا على التزام الجانب الروسي بالخطة بشكل مستدام.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح روسيا وإيران والأمن الدولي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "المهمة اليوم تكمن في ضمان بقاء خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي، والسعي إلى ضمان الفوائد الاقتصادية لإيران من هذه الصفقة في ظل الضغط الصارم من العقوبات الأمريكية. ولابد من العمل على وضع خطط عملية ومادية للتعاون".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو من العام الجاري، عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران. وأعادت الولايات المتحدة فرض جزء من العقوبات ضد إيران، في شهر أغسطس، كما دخلت الجولة الثانية من العقوبات، التي تخص صادرات النفط، حيز التنفيذ في نوفمبر.