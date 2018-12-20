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    الجيش الأمريكي: مقتل 11 من متطرفي "الشباب" الصومالية في غارتين

    08:52 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    الجيش الأمريكي: مقتل 11 من متطرفي "الشباب" الصومالية في غارتين

    حركة الشباب الصومالية

    مقديشيو (أ ش أ)

    أعلن الجيش الأمريكي مقتل 11 متطرفًا من حركة الشباب الصومالية في غارتين جويتين خارج العاصمة مقديشيو.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عن بيان صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن الغارتين شنتهم القوات -بغرض الدفاع عن النفس ، بعد هجوم شنه مسلحو الحركة على القوات الأمريكية والجيش الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي "أميصوم".

    وأشار البيان إلى عدم إصابة أي من القوات التي تواجه الحركة بأذى.

    وعزز الجيش الأمريكي الغارات التي تستهدف مسلحي وعناصر الحركة في الفترة الأخيرة بالصومال.

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    الجيش الأمريكي مقديشيو أمريكا حركة الشباب الصومالية غارة جوية

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