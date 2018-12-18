"مراسلون بلا حدود": 80 صحفيا على الأقل قتلوا في 2018

برلين - (د ب أ):

قالت منظمة "مراسلين بلا حدود" إن 80 صحفيًا على الأقل قتلوا في 2018 بسبب عملهم.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، في برلين، إن أكثر من نصف هؤلاء الصحفيين قتلوا أثناء أداء عملهم في وسائل إعلام في خمس دول فقط هي أفغانستان وسوريا والمكسيك واليمن والهند.

وحسب التقرير السنوي للمنظمة بشأن حرية الصحافة، قُتل 15 صحفيًا في أفغانستان و11 في سوريا و9 في المكسيك و8 في اليمن و6 في الهند.

كما ذكر التقرير أن 6 صحفيين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة، منهم 4 قتلوا في هجوم على صحيفة "كابيتال جازيت" في ماريلاند.

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