الداخلية العراقية: اعتقال عنصرين من "داعش" في الموصل

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عنصرين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن فوج طوارئ الشرطة الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات وأمن نينوى، وبناء على معلومات استخبارية ومذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب، ألقى القبض على إثنين من عناصر داعش الإرهابية.

وأضاف البيان أن العنصرين كانا يعملان فيما يسمى بديوان الجند خلال سيطرة داعش على مدينة الموصل، وتم القبض عليهما في منطقة الإصلاح الزراعي في الجانب الأيمن وحي الحدباء في مدينة الموصل.

وأعلنت القوات العراقية، في وقت سابق، القضاء على تنظيم " داعش" الإرهابي في الأراضي العراقية، ومواصلة البحث عن الخلايا النائمة.