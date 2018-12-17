ماي تطلع نواب بريطانيا على مستجدات مباحثاتها "الخروج"

لندن - (د ب ا):

من المتوقع أن تتلقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رد فعل عدائي، اليوم الاثنين، عندما تطلع النواب على مستجدات مباحثاتها مع القادة الأوروبيين بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تطلع ماي مجلس العموم البريطاني على نتائج اجتماعها مع القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي، عندما توجهت لبروكسل للسعي للحصول على امتيازات من أجل مساعدتها على إقناع النواب بقبول بالاتفاق.

وقالت ماي للصحفيين الجمعة الماضية إن التزامات القادة الأوروبيين ذات وضع قانوني ولذلك يتعين الترحيب بها ولكنها أضافت أنه هناك حاجة لمزيد من الامتيازات لتأمين الدعم المحلي للاتفاق.

ويشار إلى أنه قبل بيان اليوم، تصاعدات الدعوات من جانب النواب، ومنهم الكثير من نواب حزب المحافظين الذي تنتمى له ماي، التي تطالب رئيسة الوزراء بالسماح للبرلمان بالتصويت ضد الاتفاق في أسرع وقت من أجل إتاحة الوقت لدراسة البدائل.

وكانت ماي قد واجهت انتقادات قوية عقب أن أرجأت الأسبوع الماضي تصويتا على الاتفاق في اللحظة الأخيرة، معترفة بأنها قد تتعرض لهزيمة قوية في حال إجراء التصويت.

وعقب أن نجت ماي من تصويت بسحب الثقة منها على زعامة حزب المحافظين الأربعاء الماضي، أثارت حكومتها الغضب من خلال الإشارة إلى أنها لا تعتزم إجراء تصويت على اتفاق الخروج حتى منتصف يناير المقبل، أي قبل عشرة أسابيع فقط من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.