مصرع حفيدة رئيس موريتانيا في حادث أليم

القاهرة - مصراوي:

لقيت حفيدة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مصرعها في حادثة سير وقعت، صباح السبت، بالقرب من العاصمة نواكشوط - بحسب سكاي نيوز.

وقالت وكالة "الأخبار" الموريتانية إن ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبد العزيز توفيت في حادث سير صباح السبت عند المدخل الشمالي للعاصمة، فيما أصيبت زوجته بجروح نقلت على إثرها للمستشفى العسكري في نواكشوط.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة زوجة بدر ولد عبد العزيز بشاحنة من الحجم الكبير، مما أدى إلى وفاة ابنة ابنه البالغة من العمر 3 سنوات.

وقالت إن إصابة زوجة بدر "عادية ولا تتطلب تدخلا جراحيا".

وكانت حادثة سير قد أودت أيضا، عام 2015، بحياة نجل الرئيس الموريتاني، أحمد ولد عبد العزيز، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 24 عاما.