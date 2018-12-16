  • عاجل:لاسارتي يصل مقر الأهلي للتفاوض على تولي القيادة الفنية للفريق (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    رئيس أركان الجيش الباكستاني يؤكد عقوبة الإعدام بحق "15 إرهابيا"

    11:17 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    رئيس أركان الجيش الباكستاني يؤكد عقوبة الإعدام بحق "15 إرهابيا"

    رئيس أركان الجيش الباكستاني

    إسلام آباد - (د ب أ):

    ذكر بيان صادر عن هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية في باكستان اليوم الأحد أن رئيس هيئة أركان الجيش قمر جاويد باجوا صدَّق على عقوبة الإعدام بحق 15 إرهابيا، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد.

    ويضم هؤلاء شخصا قام بالتحريض على تنفيذ هجوم استهدف مسيحيين بمدينة بيشاور في عام 2016، وآخرين يقفون وراء هجمات على مؤسسات تعليمية في وادي سوات.

    وأضافت الهيئة أن إجمالي 34 شخصا، 21 من أفراد القوات المسلحة وتسعة من قوة شرطة الحدود واثنان من مسؤولي الشرطة ومدنيان اثنان، قتلوا في هجمات إرهابية منفصلة.

    وأصيب 19 آخرون، على الاقل، في هذه الهجمات.

    وأصدر رئيس هيئة أركان الجيش حكما بالسجن مدى الحياة بحق 20 إرهابيا.

    وقالت الهيئة إن المدانين كانوا يمثلون أمام محاكم عسكرية خاصة وإنهم قد أقروا بجرائمهم خلال المحاكمات.

    إسلام آباد الجيش الباكستاني باكستان إعدام

    الخبر التالى:

    سوريون يقتفون أثر أفراد داعش في تركيا وأوروبا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان