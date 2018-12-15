سفير مصر بالنمسا: زيارة السيسي إلى فيينا تعزز التعاون بين البلدين

فيينا (أ ش أ)

أكد عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها لدى المنظمات الدولية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيينا غدًا والتي تستمر حتى الأربعاء القادم سوف تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

وقال عامر ـ في تصريحات للصحفيين مساء السبت ـ إن زيارة الرئيس السيسي الى فيينا تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ حوالي 11 عاما، لافتا الى أن الرئيس السيسي سيعد الرئيس الوحيد من الزعماء المشاركين في منتدى التعاون الأوروبي الأفريقي المقرر أن يبدأ أعماله بفيينا يوم الإثنين القادم والذي ستجرى له مراسم إستقبال رسمية.

وأضاف أن جدول أعمال الرئيس السيسي خلال زيارته الرسمية للنمسا تشمل إجراء مباحثات هامة بعد غد الإثنين مع الرئيس النمساوي إلكسندر فان دير بلين ، والمستشار النمساوي سبياستيان كيرتز ، ورئيس البرلمان النمساوي.