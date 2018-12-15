الموافقة على بيع 72 مقاتلة إف 35 الأمريكية لأستراليا

واشنطن (أ ش أ)

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 72 مقاتلة من طراز "اف 35" لاستراليا وذلك فى صفقة قدرها 815 مليون دولار أمريكي، وكذلك توريد ذخائر امريكية الصنع لهذا النوع المقاتلات من طرازGBU-53-B بـ 3900 قذيفة .

وبشكل عام ستتسلم استراليا مقاتلاتها الجديدة وذخائرها على دفعات بدءا من العام 2019 وانتهاء فى العام 2020 .

ووفقا لتقارير أعلامية، فقد وافق الكونجرس الأمريكي على مبيعات سلاح أمريكية خلال العام 2017 بقيمة 6ر68 مليار دولار امريكى .