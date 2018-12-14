أمير الكويت يؤكد ضرورة مضاعفة مجلس الأمن لجهوده لإنهاء الأزمة السورية

الكويت (أ ش أ)

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الجمعة، ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمضاعفة جهوده؛ للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية.

جاء ذلك فى برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعرب فيها عن خالص تهانيه لما حققته الكويت من نجاح دبلوماسي مع السويد، بصفتهما حاملي القلم للملف الإنساني السوري، والذي أسهم في التوصل إلى اعتماد مجلس الأمن للقرار 2449، الذي يجدد ولاية عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وأعرب أمير الكويت عن أمله في تطبيق القرار؛ لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى الملايين المحتاجين في سوريا، مشيدا فى الوقت نفسه بالمتابعة والجهود الحثيثة التي بذلها وزير الخارجية الكويتي، والمندوب الدائم للكويت في نيويورك السفير منصور العتيبي، وأعضاء الوفد طوال فترة المناقشات والمشاورات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والتي توجت باعتماد هذا القرار، وتحقيق هذا الإنجاز المتميز للدبلوماسية الكويتية.