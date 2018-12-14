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بومبيو: احتجاز الصين مواطنًا كنديًا "غير مقبول"

10:19 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
بومبيو: احتجاز الصين مواطنًا كنديًا "غير مقبول"

مايك بومبيو

كتب – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن احتجاز الصين للمواطن الكندي مايكل سبايفور، غير مقبول، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

تشتبه السلطات الصينية في أن يكون المواطن الكندي مايكل سبايفور، الذي احتجزته، قد ارتكب أعمالا تهدد الأمن القومي الصيني، حسبما ذكرت اليوم الخميس بوابة المعلومات "Dongbei Xinvenwan".

ووفقا لبوابة المعلومات، فإن سبايفور كان يمارس أنشطة تسبب "ضررا لأمن الدولة في الصين الشعبية". وذكرت البوابة أنه تم إحضار المواطن الكندي المحتجز لاستجوابه في إدارة أمن مدينة داندونغ (مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية).

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