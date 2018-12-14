خفر السواحل اليوناني يضبط سفينة محملة بالمخدرات

أثينا - أ ش أ:

تمكنت قوات خفر السواحل اليونانية بالتعاون مع قوة خفر السواحل بالاتحاد الأوروبي من ضبط سفينة محملة بالمخدرات.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أنه تم العثور على 6 أطنان من الحشيش و3 ملايين قرص مخدر يسمى "كابتاجون"، مشيرة إلى أن عملية الضبط تمت خارج ميناء كاندية في جزيرة كريت، وكانت قد رست لعدة أيام قبالة "سيتيا" مما جعل السلطات اليونانية تشك في أنها تحمل مخدرات.

وتمكنت السلطات من القيام بعملية تفتيش موسعة داخل السفينة بعد أن وصلت الميناء واكتشفت وجود 18 حاوية البعض منها يحمل المخدرات.