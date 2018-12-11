تبادل الأسرى بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين الشهر المقبل

ستوكولهم (د ب أ)

تبادل وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كشوف بأسماء الأسرى والمعتقلين، اليوم الثلاثاء، مع وفد جماعة أنصار الله الحوثيين، في منطقة رمبو شمال ستوكوهلم في السويد، على أن تتم عملية تبادل الأسرى الشهر المقبل.

صرح بذلك عبد القادر المرتضى، عضو وفد الحوثيين ومسؤول ملف الأسرى، في لقاء صحفي عقد بعد تبادل الكشوف .

وأضاف "تبادلنا كشوف بأسماء المعتقلين والأسرى، وهذه هي الخطوة الثانية التي اجريت بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وشملت الكشوف أكثر من 16 ألف معتقل وأسير لدى الطرفين".

وأشار المرتضى إلى أن التبادل سيكون في منتصف شهر يناير القادم، بضمان من الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي من ستتكلف بهذه العملية.

وأوضح أنه بعد أسبوعين من هذا اليوم، يجب أن يقدم الطرفان إفادات واضحة عن كشف مصير المفقودين والمخفيين قسريا، وتأتي بعدها مرحلة ثانية وهي التحقق من هذه الإفادات.

ومن جانبه، أكد عسكر زعيل، عضو وفد الحكومة اليمنية، في لقاء صحفي، أن هذا الاتفاق يعتبر أحد ملفات إجراءات بناء الثقة، مشيرا إلى أن الاتفاق يترتب على أن يتم نقل الأسرى جوا عن طريق مطاري سيئون (خاضع لسيطرة الحكومة) وصنعاء (خاضع لسيطرة الحوثيين) على أن تكون اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المشرفة على ذلك.

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية الخميس الماضي، في قلعة جوهانسبرج في السويد، برعاية أممية ودعم دولي كبير، على أن تتبنى هذه المشاورات اجراءات بناء الثقة، وهي متعلقة بعدة ملفات منها ملف المعتقلين وملف مطار صنعاء، إلى جانب ملفي مدينتي الحديدة وتعز.

ومن المتوقع انتهاء هذه الجولة من المشاورات يوم الجمعة القادم، لتعقد بعدها جولة ثانية من المشاورات منتصف الشهر القادم ويرجح أن تكون في الكويت.