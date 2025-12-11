"الذئاب المنفردة" وصحافة السيارات

قبل سنوات ليست بعيدة، كان صحفيو ملف السيارات يشكلون أحد الأعمدة الأساسية في أي مؤسسة صحفية، إذ ارتبط حضورهم وتأثيرهم بما توفره الصحف من إعلانات ودعايات مدفوعة من شركات السيارات. وكانت المؤسسات تتسابق لاستقطاب أسماء بعينها، وتقدم لهم المغريات كما يحدث اليوم مع لاعبي كرة القدم، طمعا في الاستفادة من علاقاتهم الواسعة ومسؤولي الإعلانات في الشركات والمصانع.

أما اليوم، وكما أن دوام الحال من المحال، بات كثير من صحفيي السيارات الكبار الذين حافظوا على مهنيتهم وقيمهم يعيشون على الهامش. فالمشهد تغير جذريا بعد صعود "اليوتيوبرز" و"التيك توكرز" و"الإنفلونسرز" وغيرها من المسميات التي اقتحمت المجال دون جذور صحفية أو قواعد مهنية. هؤلاء المؤثرون أصبحوا بالنسبة للشركات في المقدمة؛ يتصدرون الصفوف الأولى في كل مناسبة أو مؤتمر، بينما يستدعى الصحفيون في نهاية القائمة، وغالبا يقتصر الحضور على من يحرص على مسايرة المسؤولين وامتداحهم.

لكن هل هذه الانتقائية من الشركات مرجعها أن المؤثرين أكثر معرفة؟ أكثر خبرة؟ بالطبع لا. فمعظمهم ينتقل بين عشرات المجالات؛ محلل رياضي يوما، وناقد مطاعم في اليوم التالي، وخبير صناعة سيارات في اليوم الثالث. القيمة التي تعتمد عليها الشركات ليست خبراتهم، بل عدد المتابعين وقدرتهم على صناعة "شو" سريع يصل إلى أكبر عدد من المستهلكين دون التزامات مهنية أو تدقيق معلومات.

شركات السيارات تتعامل مع الكثير من هؤلاء كما لو كانوا "ذئابا منفردة"؛ شخص واحد يحمل كاميرا وميكروفونا وعددا لا بأس به من المتابعين. يتم استقباله مثل "الفاتحين" ووضعه في الصفوف الامامية ليصور الـLive أو الـReel، ويأخذ ما فيه النصيب ويرحل. وهذا الأمر بالنسبة للشركات أسهل كثيرا من التعامل مع مؤسسة صحفية تضم عشرات العاملين، ولها تقاليد مهنية، وإجراءات تحريرية، ومسؤوليات إعلانية.

وفي مثال حي على هذه الازمة التي يعيشها من يمتهنون الصحافة من مزاحمة العشرات من غير المؤهلين، ما فعلته إحدى الشركات الوسيطة بين المؤسسات الصحفية وشركات السيارات أو ما تسمى بشركات الـ"PR"، حين تجاهلت دعوة عديد الصحفيين لأحد المؤتمرات على حساب تواجد العشرات من المؤثرين، وكانت حجتهم أن أعداد الدعوات محدودة للغاية.

لكن ورغم كل هذا، تبقى الحقيقة أن الانبهار بالمكسب السريع ليس دائما مكسبا. وقد رأينا مؤخرا كيف تسببت معلومات خاطئة نشرها أحد المؤثرين في إثارة بلبلة كبيرة وانهيار يومي في أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر: قطاع الدواجن. مثال شديد الدلالة على مخاطر الاعتماد على من يفتقرون إلى المعرفة والتدقيق والمسؤولية المهنية.

وفي الختام، أذكر نفسي وزملاء المهنة بأن التطور أمر حتمي، ولا يجب أن يبقى القلم جامدا. لكن في الوقت نفسه، ليس كل ما هو رائج هو الطريق الصحيح، ولا يمكن للمحتوى السريع أن يحل محل مهنة جذورها ضاربة في عمق التاريخ الصحفي المصري.