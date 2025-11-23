نص الحكاية.. حينما تصبح "هند رجب" صوتا لكل الفلسطينيين

- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
- محمد لطفي
- أ.د. عمرو حسن
- مصطفى صلاح
- اللواء - حاتم البيباني
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
لا صوت يعلو فوق صوت الطفلة الفلسطينية هند رجب، هذا الفيلم وتلك الحالة السينمائية المختلفة التي تجعل كل سينمائي عربي يفخر بها، ويقول بأعلى صوته "فلتحيا السينما الحقيقية" التي تعبر بكل صدق عن حالة الاختطاف والعجز والأسر والقهر الذي يعيشه سكان غزة، بداية من حرب السابع من أكتوبر 2023 حتى وقتنا هذا.
صوت هند رجب كتبته وأخرجته بكل صدق المخرجة التونسية كوثر بن هنية، لتعبر من خلاله عن حالة الغضب العربي تجاه الكيان الصهيوني وإبادته لأهل غزة "العزل".
يبدأ فيلم "صوت هند" في يوم التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2024، بتلقي متطوعي الهلال الأحمر اتصالا طارئا من الطفلة هند رجب وهي في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما يحاولون إبقاءها على الخط، يبذلون قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها، وقبل وصول سيارة الإسعاف إليها بنصف دقيقة تتعرض تلك السيارة للقصف الإسرائيلي، لتنهي حياة طاقم الإسعاف من الهلال الأحمر، وتبقي حياة هند رجب عالقة وتنتظر مجيء أي مساعدة. ينتهي الفيلم نهاية قاتمة سوداء، تشبه مصير كل الغزاويين بداية من الحرب إلى الآن.
هند رجب التي أصبحت صوتا لكل الفلسطينيين، والفيلم الذي حصد جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى بمهرجان البندقية السينمائي في ختام دورته الثانية والثمانين 2025.
كما حاز الفيلم على أكثر من عشرين دقيقة من التصفيق بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي، وهي المدة الأطول التي استمر بها تصفيق الجمهور خلال المهرجان.
وشارك في إنتاج الفيلم عدد كبير من المنتجين والمخرجين حول العالم، كما شارك في إنتاجه أيضا مجموعة من نجوم هوليوود، أبرزهم: براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، دعما للقضية، ودعما للسينما الحقيقية. فلتحيا السينما التي تعبر عن قضايانا وحكاياتنا ومعاناتنا.