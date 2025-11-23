نص الحكاية.. حينما تصبح "هند رجب" صوتا لكل الفلسطينيين

لا صوت يعلو فوق صوت الطفلة الفلسطينية هند رجب، هذا الفيلم وتلك الحالة السينمائية المختلفة التي تجعل كل سينمائي عربي يفخر بها، ويقول بأعلى صوته "فلتحيا السينما الحقيقية" التي تعبر بكل صدق عن حالة الاختطاف والعجز والأسر والقهر الذي يعيشه سكان غزة، بداية من حرب السابع من أكتوبر 2023 حتى وقتنا هذا.

صوت هند رجب كتبته وأخرجته بكل صدق المخرجة التونسية كوثر بن هنية، لتعبر من خلاله عن حالة الغضب العربي تجاه الكيان الصهيوني وإبادته لأهل غزة "العزل".

يبدأ فيلم "صوت هند" في يوم التاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2024، بتلقي متطوعي الهلال الأحمر اتصالا طارئا من الطفلة هند رجب وهي في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما يحاولون إبقاءها على الخط، يبذلون قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها، وقبل وصول سيارة الإسعاف إليها بنصف دقيقة تتعرض تلك السيارة للقصف الإسرائيلي، لتنهي حياة طاقم الإسعاف من الهلال الأحمر، وتبقي حياة هند رجب عالقة وتنتظر مجيء أي مساعدة. ينتهي الفيلم نهاية قاتمة سوداء، تشبه مصير كل الغزاويين بداية من الحرب إلى الآن.

هند رجب التي أصبحت صوتا لكل الفلسطينيين، والفيلم الذي حصد جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى بمهرجان البندقية السينمائي في ختام دورته الثانية والثمانين 2025.

كما حاز الفيلم على أكثر من عشرين دقيقة من التصفيق بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي، وهي المدة الأطول التي استمر بها تصفيق الجمهور خلال المهرجان.

وشارك في إنتاج الفيلم عدد كبير من المنتجين والمخرجين حول العالم، كما شارك في إنتاجه أيضا مجموعة من نجوم هوليوود، أبرزهم: براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، دعما للقضية، ودعما للسينما الحقيقية. فلتحيا السينما التي تعبر عن قضايانا وحكاياتنا ومعاناتنا.