أعلنت جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، والتي تُعد من أرفع الجوائز الأكاديمية التي تمنحها الجامعة تقديرًا للعلماء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس المتميزين، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والبحثية ودورهم البارز في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجوائز العلمية التي تمنحها الجامعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتعكس إيمان الجامعة العميق بأهمية الاستثمار في العقول المبدعة والكفاءات العلمية القادرة على إحداث أثر حقيقي في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن اعتزازه بالمستوى العلمي المتميز الذي عكسته نتائج الجوائز هذا العام، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على توفير بيئة بحثية متطورة تدعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتوفر لهم كافة الإمكانات اللازمة للإبداع والابتكار.

جائزة الرواد

أسفرت نتائج جائزة الرواد عن فوز الدكتور عبد الحكيم طه العزب قنديل الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتورة هناء يوسف غراب أستاذ متفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والطبية.

وفاز الدكتور كرم ملاك كامل الأستاذ المتفرغ بقسم الأداء بكلية التربية الموسيقية في مجال الفنون، والدكتور محمد أمين محمد علي رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين في مجال علوم الرياضة، والدكتورة منى فؤاد محمد عطية الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، الدكتورة مديحة مصطفى فتحى الأستاذ المتفرغ بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات يكلية الخدمة الإجتماعية، في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية.

الجائزة التقديرية

وفاز بالجائزة التقديرية الدكتور محمد محمود زكريا القصاص أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية الطب في مجال العلوم الطبية، والدكتورة ميسون محمد قطب عبد العال أستاذ الإعلان بكلية الفنون التطبيقية في مجال الفنون، والدكتور مدحت محمد محمود أبو النصر الأستاذ المتفرغ بكلية الخدمة الاجتماعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور محمد صالح عبد الفتاح أستاذ الكيمياء بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتورة علياء عبد الحليم عبد الرازق يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

جائزة التفوق العلمي

وفي جائزة التفوق العلمي، فاز الدكتور مديحة فخرى محمود محمد أستاذ أصول التربية بكلية التربية بالجائزة في مجال العلوم التربوية.

الجائزة التشجيعية

كما أعلنت الجامعة فوز الدكتورة إيمان توفيق حسين محمد الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجي بكلية العلوم بالجائزة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور باسم يوسف محمد المؤذن الأستاذ المساعد بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات بكلية الخدمة الاجتماعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتورة فاطمة عبد اللطيف هاشم على، المدرس بقسم الهندسة الحيوية الطبية بكلية الهندسة بحلوان في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

جائزة شخصية العام

وفي تقدير خاص للشخصيات الوطنية ذات الإسهامات المؤثرة، حصلت الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومى، على جائزة شخصية العام بإجماع الآراء، تقديرًا لمسيرتها الوطنية وإسهاماتها البارزة في خدمة الوطن.

جوائز أفضل الرسائل العلمية

وشهدت جوائز أفضل الرسائل العلمية للعام الجامعي 2025/2026 تنافسًا متميزًا بين الباحثين في مرحلتي الدكتوراه والماجستير بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية والفنية والرياضية.

ففي مرحلة الدكتوراه، فازت الدكتورة ريهام أحمد سعد عبد الخالق منصور بكلية الخدمة الاجتماعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتورة هدير سامي محمد بدر بكلية التربية في مجال العلوم التربوية، والدكتور أحمد طارق مصطفى قطب بكلية الهندسة بالمطرية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، والدكتورة عبير فوزي أبو الفتوح بكلية التربية الفنية في مجال الفنون، والدكتورة بتول أشرف جمال الدين سيد بكلية علوم الرياضة بنات، الدكتورة مي محمد كمال الدراسة بقسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية بكلية علوم الرياضة بنات، الدكتور محمد شوقى بدر الدين المدرس بقسم علم النفس والاجتماع والتقويم الرياضى بكلية علوم الرياضة بنين، في مجال علوم الرياضة.

أما في مرحلة الماجستير، فقد فاز السيد أبانوب نصيف يوسف عزيز بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، والسيدة آلاء أشرف إبراهيم عبد السلام فرج بكلية الخدمة الاجتماعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، السيدة منى محمود محمد بكلية التربية، السيدة إسراء يحيى حسن بكلية التربية، في مجال العلوم التربوية، والسيدة إسراء إبراهيم محمد أحمد موسى بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية، والسيدة ياسمين عمرو إسماعيل حسانين بكلية الهندسة بحلوان في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فازت في مجال الفنون كل من السيدة أميرة عبد الغني أنور عبد الغني السيد بكلية التربية الفنية، والسيدة مروة أسامة عبد اللطيف عثمان بكلية التربية الفنية، والسيدة نسمة سيد جلال إبراهيم بكلية الفنون التطبيقية، بينما فاز في مجال علوم الرياضة، السيد السيد محمد ماجد مصطفى بكلية علوم الرياضة بنين

وأكدت جامعة العاصمة أن هذه الجوائز تعكس التزامها المستمر بدعم التميز العلمي والبحثي، وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على مواصلة العطاء والإبداع، بما يسهم في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية رائدة في إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

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