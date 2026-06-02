أكد الدكتور مجدي حسن، مجدي حسن، أن نسب الإصابة بمرض السعار بين كلاب الشوارع ليست مرتفعة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الجهود الفردية ومساهمات الدولة ساعدت في الحد من انتشار المرض خلال الفترة الأخيرة، إلا أن استمرار وجود الكلاب الضالة دون إدارة فعّالة قد يؤدي إلى عودة انتشار السعار مجددًا.

وأوضح الدكتور مجدي حسن، لـ مصراوي، أن عقر الكلاب الضالة للإنسان لا يرتبط بالضرورة بإصابتها بالسعار، لافتًا إلى أن الكلب يُعد حيوانًا أليفًا بطبيعته، وقد يلجأ للدفاع عن نفسه في حال التعرض للاعتداء أو الإيذاء، وهو ما يدفعه أحيانًا للسلوك العدواني كرد فعل طبيعي على الخطر.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين أن من بين الأسباب التي قد تدفع الكلاب الضالة للعقر أيضًا تعرضها للجوع أو الضغوط النفسية الناتجة عن بيئة الشارع، مؤكدًا أن هذه العوامل السلوكية تؤثر بشكل مباشر على تصرفات الحيوان وتجعله أكثر عرضة للانفعال أو الهجوم في بعض المواقف.

وشدد على أهمية التعامل العلمي والصحي مع ملف إطعام الكلاب الضالة، موضحًا أن ترك الطعام في أماكن عشوائية أو داخل التجمعات السكانية يسهم في زيادة الاحتكاك بين الإنسان والحيوان، بينما يجب أن يتم تقديم الغذاء بشكل منظم وصحي بعيدًا عن المناطق المأهولة، ضمن آليات مدروسة لإدارة هذا الملف والحد من المخاطر المرتبطة به.

وأكد أن معالجة ظاهرة الكلاب الضالة تتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الجوانب الصحية والبيطرية والبيئية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على التوازن الصحي العام، ومنع أي مخاطر محتملة لعودة انتشار الأمراض المشتركة مثل السعار.