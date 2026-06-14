إعلان

رئيس السلامة الغذائية الأسبق: كيلو التيتانيوم بـ150 جنيه وتستخدم في تبييض القصب والحلاوة

كتب : حسن مرسي

12:07 ص 14/06/2026

عصير القصب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة بنقابة الأطباء البيطريين، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ليست جديدة، وهي مادة تدخل في صناعات متعددة منها تبييض الحلاوة الطحينية ومبيضات القهوة.

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن المادة تباع في جروبات الكيماويات بسعر يتراوح بين 150 و400 جنيه للكيلو حسب درجة النقاء.

وأشارت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة إلى أن بائعي عصير القصب يستخدمون هذه المادة لتغطية علامات التأكسد، فعصير القصب الطبيعي يتأكسد ويتحول للون البني الغامق خلال 10 دقائق.

وتابعت أن "المادة بتعمل تبييض أو تغطية لعلامات التأكسد، ولونها أبيض عاتم فبتخلي العصير يفضل فترة طويلة بنفس اللون، والمستخدم مش هيعرف إن العصير قديم".

وشددت الدكتورة شيرين علي زكي على أن أخطر ضرر لهذه المادة هو التسمم الجيني وتأثيراتها الضارة على الحمض النووي DNA، نتيجة جزيئاتها النانوية متناهية الصغر، ولها تأثير تراكمي على المدى البعيد.

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة أن استخدام المادة مجرم قانونًا، وجهاز حماية المستهلك ضبط محلات في القليوبية، مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية لتشمل عينة ممثلة من جميع المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصير القصب شيرين زكي ثاني أكسيد التيتانيوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

تشكيل قطر وسويسرا الرسميين في كأس العالم 2026
واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
أخبار المحافظات

واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)
سامح صفوت يوجه رسالة مؤثرة بعد خروجه من المستشفى
زووم

سامح صفوت يوجه رسالة مؤثرة بعد خروجه من المستشفى
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
"لديه نظرة الغزال المذهول".. ابنة شقيق ترامب تحذر من تدهور صحته- فيديو
شئون عربية و دولية

"لديه نظرة الغزال المذهول".. ابنة شقيق ترامب تحذر من تدهور صحته- فيديو

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

- -

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان