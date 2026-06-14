أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في تغيير خواص ومظهر عصير القصب بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة، مؤكدة مواصلة حملاتها الرقابية المكثفة لحماية المستهلكين والتصدي لممارسات الغش التجاري في الأسواق.

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتعزيز جهود حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء.

وتواصل الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات وضبط أي ممارسات تضر بصحة المستهلكين.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير لون ومظهر عصير القصب.

ففي محافظة أسيوط، تمكنت إدارة تموين القوصية من ضبط أحد محال بيع عصير القصب لاستخدامه المادة المذكورة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت إدارة تموين طوخ بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومجلس مدينة طوخ، في ضبط نحو 14 كيلو جرامًا من المادة داخل عربة عصائر متنقلة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تحذير من التلاعب في المنتجات الغذائية

وأكدت وزارة التموين أن هذه الضبطيات تعكس يقظة الأجهزة الرقابية واستمرار المتابعة الميدانية للأسواق، مشددة على أن أي تلاعب في مكونات الأغذية أو استخدام مواد بغير الأغراض المخصصة لها يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.