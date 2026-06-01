شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: مدبولي يتابع خطط رفع الصادرات الرقمية إلى 6 مليارات دولار، وإسقاط الجنسية المصرية عن إيليا وهبة، وقرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات، والأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة نهاية الأسبوع، والتموين تبدأ صرف مقررات يونيو 2026.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يتابع خطط رفع الصادرات الرقمية إلى 6 مليارات دولار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى استعراض ملفات عمل الوزارة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة نهاية الأسبوع

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة، على أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 36 و37 درجة بنهاية الأسبوع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ارتكب هذا الفعل بدون ترخيص.. إسقاط الجنسية المصرية عن إيليا وهبة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 30 لسنة 2026 بإسقاط الجنسية المصرية عن إيليا عبيد عياد وهبة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2026 بشأن ضحايا حادث المنصة عام 1981.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التموين تبدأ صرف مقررات يونيو 2026.. واستمرار طرح السلع دون زيادة بالأسعار

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو 2026 لأصحاب البطاقات، من خلال المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية، مع استمرار طرح السلع الأساسية بالأسعار الرسمية دون أي زيادات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نائب يطاب الحكومة بـ5 إجراءات رئيسية لحماية المجتمع من مافيا القروض الإلكترونية

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، الحكومة بتحرك عاجل لمواجهة الانتشار المتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، التي تحولت إلى ما يشبه المافيا الرقمية، التي تستغل احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية، وتوقعهم في فخ الديون والفوائد المبالغ فيها والابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعثة الحج السياحي تكشف تطورات عودة الحجاج المصريين

كشفت مصادر ببعثة الحج السياحي المصرية، عن وجود 35641 حاجًا بالأراضي المقدسة، حتى أمس السبت.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نقيب الفلاحين: لا تأخير في حصاد المانجو.. والإنتاج المتوقع يصل لـ1.5 مليون طن

أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، أن موسم حصاد المانجو في مصر لن يشهد أي تأخير خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الحصاد يبدأ عادة في شهر يوليو ويستمر حتى نوفمبر من كل عام، فيما تمثل شهرا أغسطس وسبتمبر ذروة الموسم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نائب بالشيوخ: 3 أزمات تهدد "الصناعات المغذية".. والحكومة مُطالبة بالتدخل

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات المغذية في مصر تواجه واحدة من أخطر أزماتها، التي تهدد مستقبل الصناعة الوطنية، في ظل استمرار نقص التمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الحوافز الممنوحة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، رغم أن هذه الصناعات تمثل القاعدة الأساسية لأي نهضة صناعية حقيقية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التموين يكرم مفتشًا بالإسكندرية بعد تعرضه لاعتداء أثناء عمله في العيد

كرّم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مفتشًا تابعًا لإدارة الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية، يدعى "أحمد السيد شكري"، وذلك ردًا على تعرضه لاعتداء أثناء أدائه مهامه الرقابية، خلال عيد الأضحى المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا