كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن توقعات جديدة لدرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية حدوث ارتفاعات ملحوظة في الطقس بداية من يوم السبت 16 مايو 2026، وذلك وفقًا لما أظهرته أحدث نماذج التنبؤات الجوية.

وقال "فهيم" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مساء الفل.. دي توقعات الحرارة من نماذج الطقس بداية من يوم السبت 16 مايو 2026.. لما نقرب شوية هنشوف.. أتمنى التوقعات تتغير.. خلينا نتابع مع بعض".

واختتم رئيس مركز معلومات تغيرالمناخ، حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل بحذر مع التغيرات الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لتفادي أي مفاجآت مناخية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من الطقس: اضطراب ملاحة ونشاط رياح على أغلب الأنحاء

طقس متقلب حتى الأربعاء.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

أجواء ربيعية مضطربة وعودة الموجة الحارة.. تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة