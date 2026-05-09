توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءًا من 16 مايو.. وتحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس

كتب : أحمد العش

05:00 ص 09/05/2026

طقس حار

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن توقعات جديدة لدرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية حدوث ارتفاعات ملحوظة في الطقس بداية من يوم السبت 16 مايو 2026، وذلك وفقًا لما أظهرته أحدث نماذج التنبؤات الجوية.

وقال "فهيم" في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "مساء الفل.. دي توقعات الحرارة من نماذج الطقس بداية من يوم السبت 16 مايو 2026.. لما نقرب شوية هنشوف.. أتمنى التوقعات تتغير.. خلينا نتابع مع بعض".

واختتم رئيس مركز معلومات تغيرالمناخ، حديثه بالتأكيد على أهمية التعامل بحذر مع التغيرات الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لتفادي أي مفاجآت مناخية خلال الفترة المقبلة.

الظواهر الجوية الموجة الحارة أماكن سقوط الأمطار درجات الحرارة حالة الطقس

منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا
"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري
حدث بالفن|طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة وشيرين تطرح أغنية
شبورة ورياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
أديب يحذر من فيروس هانتا: اللي اتلسع من كورونا ينفخ في هانتا
