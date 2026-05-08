نشرة التوك شو| كواليس زيارة السيسي للخليج.. واعتراضات على فسخ الزواج بعد 6 أشهر

كتب : حسن مرسي

12:09 ص 08/05/2026

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام على الصعيدين المحلي والعالمي.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي للإمارات وعُمان تعكس ثوابت السياسة المصرية

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وعُمان تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن الخليجي والعربي.

الأحوال الشخصية.. نقيب المأذونين: فسخ الزواج خلال 6 أشهر مخالف للشريعة

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يشهد جدلًا واسعًا، خاصة فيما يتعلق بمادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر.

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول تقدمت بطلبات لتحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات نتيجة زيادة التكلفة التشغيلية والرأسمالية خلال الفترة الماضية.

سمير فرج: واشنطن تحشد أكبر قوة عسكرية بالخليج منذ حرب العراق

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الحرب لا تقتصر على العمليات البرية والبحرية والجوية فقط، بل تشمل أيضًا الحرب النفسية.

"هاني شاكر كان يصلي ولم يتعاطى المحرمات".. خالد الجندي يكشف أسرار أمير الغناء العربي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه ودّع صديقًا وحبيبًا هو الفنان هاني شاكر، داعيًا الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.

