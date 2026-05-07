أعلن زاهي حواس عالم الأثار عن اكتشاف مقبرة أثرية كاملة خلال أعمال الحفائر الجارية بالقرب من هرم الملكة تيتي.

وأوضح "حواس" أن الاكتشافات الجديدة تتضمن تماثيل ومقتنيات أثرية مهمة.

وأكد "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أنه سيتم عرضها داخل المتحف المصري بالتحرير خلال الفترة المقبلة.

وسخر عالم الآثار زاهي حواس، من الادعاءات التي تتحدث عن بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية.