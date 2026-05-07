تعرض قريبًا.. زاهي حواس: الكشف عن مقبرة أثرية كاملة جديدة قرب هرم الملكة تيتي
كتب : محمد أبو بكر
11:35 ص 07/05/2026 تعديل في 11:44 ص
الدكتور زاهي حواس
أعلن زاهي حواس عالم الأثار عن اكتشاف مقبرة أثرية كاملة خلال أعمال الحفائر الجارية بالقرب من هرم الملكة تيتي.
وأوضح "حواس" أن الاكتشافات الجديدة تتضمن تماثيل ومقتنيات أثرية مهمة.
وأكد "حواس"، خلال فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أنه سيتم عرضها داخل المتحف المصري بالتحرير خلال الفترة المقبلة.
وسخر عالم الآثار زاهي حواس، من الادعاءات التي تتحدث عن بناء الأهرامات بواسطة كائنات فضائية.