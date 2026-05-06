رئيس الوزراء يجدد رفض مصر للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.. ماذا قال؟

كتب : أحمد العش

06:07 م 06/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أدانت الاعتداءات على دولة الإمارات، واصفًا إياها بأنها غاشمة وغير مبررة، مؤكدًا وقوف الدولة المصرية صفًا واحدًا مع الأشقاء في الإمارات، وضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الأسواق العالمية شديدة الحساسية تجاه التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط ارتفعت مباشرة عقب هذه الأحداث، وهو ما يعكس تأثير الاستقرار السياسي على الاقتصاد العالمي.

نمو اقتصادي يتجاوز التقديرات واجتماع للمجموعة الاقتصادية

أوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وهو ما يفوق التقديرات المستهدفة.

وأكد أن هذا الأداء يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات العالمية والإقليمية، مع استمرار جهود الدولة لدعم الاستقرار المالي وزيادة معدلات النمو.

قرارات الحكومة اليوم حرب إيران مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر الحكومة

