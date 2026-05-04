مصدر بهيئة الأنفاق يكشف تفاصيل تشغيل مونوريل شرق النيل وموعد تحديد أسعار التذاكر

كتب : محمد عمارة

10:21 م 04/05/2026 تعديل في 10:24 م

مشروع مونوريل شرق النيل

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق تفاصيل تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للجمهور يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن أسعار التذاكر سيتم الإعلان عنها مساء غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحديد موعد التشغيل الذي تقرر يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام الاشتراكات في المونوريل، وجار العمل على إطلاق صفحة على الفيسبوك وموقع إلكتروني خاص بالمونوريل لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالاشتراكات والمحطات.

يذكر أن وزارة النقل، أعلنت اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، في خطوة تُعتبر مفاجأة سارة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تعزيز حركة تنقل الركاب بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتسهيل انتقال العاملين بالوزارات والمؤسسات المختلفة.

يبدأ التشغيل، وفقًا للبيان الرسمي، للجمهور اعتبارًا من بعد غد الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً، على المسافة الممتدة من محطة المشير طنطاوي بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل هذه المرحلة 16 محطة هي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، مدينة العدالة.

