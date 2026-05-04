نائب يطالب بحد أدنى وأقصى للمعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية

كتب : نشأت حمدي

12:16 م 04/05/2026

أكد النائب عماد الغنيمي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التعديل المقترح على مشروع قانون التأمينات والمعاشات يأتي في صالح المؤمن عليهم، ويعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وأوضح الغنيمي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات، خاصة في ظل وجود نحو 13 مليون مستفيد من قانون التأمينات، مشددًا على أهمية الاستمرار في دعم هذه الفئة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وطالب النائب بضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى للمعاشات، أسوة بما هو مطبق في الأجور والمرتبات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية، ويضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التأمينات، داعيًا إلى استمرار العمل على تحسينها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن دعم أصحاب المعاشات يمثل أولوية وطنية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

