حذر الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، من ظاهرة وصفها بـ"المقلقة" تتمثل في حرص بعض الأشخاص على حضور الجنازات والعزاءات الكبرى لا بغرض تقديم واجب العزاء أو المواساة، وإنما بهدف التقاط الصور مع الفنانين والوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأوضح "شاهين" في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن بعض هذه الصور يتم استخدامها لاحقًا لإيهام الآخرين بوجود علاقات شخصية ونفوذ غير حقيقي، بل وقد تُستغل في تحقيق مصالح خاصة أو في تقديم صورة اجتماعية مزيفة عن أصحابها.

مظهر شاهين: العزاءات تحولت لدى البعض إلى منصات استعراض

وأشار إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، إلى أنه شهد بنفسه بعض هذه الممارسات، إذ يتعمد بعض الحضور التواجد في العزاءات المهمة، خاصة تلك التي تُقام في قاعة عمر مكرم، معتبرين المناسبة فرصة للتصوير وجمع الصور التذكارية بدلًا من كونها موقفًا إنسانيًا يتطلب الوقار والاحترام.

وأكد "شاهين" أن مجرد الظهور في صورة مع مسؤول أو فنان لا يعني بالضرورة وجود علاقة شخصية أو مكانة اجتماعية خاصة، لافتًا إلى أن الصورة قد تُلتقط في لحظات قصيرة، بينما تُبنى السمعة الحقيقية على العمل الصادق والسيرة الطيبة.

واختتم الدكتور مظهر شاهين، منشوره، بالدعاء للمتوفين بالرحمة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على قدسية مناسبات العزاء، وأن تكون موضعًا للمواساة والدعاء، لا منصة للاستعراض أو صناعة الأوهام.

