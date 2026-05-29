قال النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، إن ما تردد بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان لا يستند إلى معلومات رسمية مؤكدة، موضحًا أن حديثه السابق استند إلى ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، وليس إلى قرار معلن أو موثق بسحب المشروع.

هل تم سحب قانون الأحوال الشخصية من البرلمان؟

أضاف "عبد السلام" في تصريحات لمصراوي، أن منشوره الذي أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن إشارة واضحة إلى أن الحديث عن سحب مشروع القانون جاء "حسب ما تناقلته بعض المواقع"، خاصة بعد التصريحات المنسوبة إلى وكيل الأزهر بشأن عدم عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف أو استشارته بشأنه، مؤكدًا أن بعض المواقع نقلت حديثه على نحو غير دقيق واعتبرته تأكيدًا لسحب المشروع.

وأوضح "النائب" أنه لم يصرح بشكل مستقل أو مباشر بسحب قانون الأحوال الشخصية، وإنما أشار إلى أنه إذا صح ما تم تداوله بشأن سحب المشروع وإعادة النظر فيه، فإن ذلك يمثل خطوة إيجابية وممارسة ديمقراطية تعكس استجابة الحكومة للرأي العام ومطالب الشارع.

جدل واسع بسبب منشور "نفقة عشرة السنين"

كان عضو مجلس النواب نشر في وقت سابق منشورًا تناول فيه الجدل الدائر حول بعض المقترحات المتداولة بشأن مشروع قانون الأسرة، وعلى رأسها مقترح ما أطلق عليه "نفقة عشرة السنين"، معتبرًا أن مثل هذه الأفكار قد تثير مخاوف لدى الشباب المقبلين على الزواج.

وقال "عبد السلام" في منشوره إن الحكومة تكون قد أحسنت التصرف إذا كانت قد سحبت بالفعل مشروع القانون المثير للجدل، مشيرًا إلى ما تداولته بعض المواقع بشأن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وجهات أخرى لإعداد مشروع جديد يراعي مصلحة الأسرة المصرية.

وأضاف أن ما كتبه كان مشروطًا بصحة المعلومات المتداولة، مؤكدًا أنه استخدم عبارات واضحة من بينها "كما ورد بالعديد من المواقع" و"أتمنى أن يكون هذا صحيحًا"، وهو ما يعكس أن حديثه لم يكن تأكيدًا لواقعة السحب بقدر ما كان تعليقًا على أنباء متداولة.

دعوة للاستماع إلى الأزهر وكافة الأطراف

شدد "عبد السلام" على أهمية الاستماع إلى الأزهر الشريف باعتباره أقدم مؤسسة إسلامية وأكثرها تأثيرًا واحترامًا في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أخطر القوانين المؤثرة في استقرار المجتمع والأسرة المصرية.

وأكد أن أي تعديلات تشريعية تتعلق بالأسرة تستوجب التريث والحوار المجتمعي الواسع والاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات والجهات المعنية، بما يضمن خروج قانون متوازن يعبر عن احتياجات الأسرة المصرية ويعالج المشكلات القائمة في المنظومة الحالية.

حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان

تأتي تصريحات رضا عبد السلام في ظل حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعدما فُهمت بعض تصريحاته ومنشوراته على أنها تأكيد لسحب المشروع من البرلمان.

وأكد النائب رضا عبد السلام، في ختام تصريحاته أن ما أراد توضيحه هو ضرورة تحري الدقة في نقل التصريحات، مشددًا على أن موقفه ينحصر في الدعوة إلى حوار مجتمعي شامل والاستفادة من آراء المؤسسات الدينية والقانونية والمتخصصة قبل إقرار أي تشريع جديد ينظم شؤون الأسرة المصرية.

