أكدت بعثة الحج السياحي استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لأوضاع حجاج السياحة المصريين، داخل مخيمات مشعر منى، خلال أيام التشريق، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية المعنية، وشركات السياحة والضيافة المسؤولة عن خدمة الحجاج، بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة وسلامة عمليات التفويج ورمي الجمرات.

سهولة وانسيابية في جسر الجمرات



وشهدت عمليات تفويج الحجاج إلى جسر الجمرات سهولة وانسيابية كبيرتين، وسط إجراءات تنظيمية سعودية متميزة داخل الجسر ومحيطه، ساهمت في تيسير حركة الحجاج وضمان سلامتهم أثناء التوجه للرمي والعودة إلى المخيمات.

وتتابع بعثة الحج السياحي، برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، ورئيس مكتب شئون الحج السياحي، أوضاع الحجاج بجميع المخيمات، للتأكد من تقديم جميع الخدمات المتفق عليها داخل مخيمات الحج البري والاقتصادي والخمس نجوم.

وأكدت سامية سامي أن حالة من الاستقرار والانتظام تسود مخيمات حجاج السياحة، في ظل منظومة العمل المشتركة بين البعثة الرسمية وشركات السياحة ومقدمي الخدمات السعوديين، بما وفر أجواء مناسبة للحجاج لأداء المناسك بسهولة ويسر.

كما أوضحت أن لجان البعثة المنتشرة داخل مخيمات الحجاج تواصل المتابعة اليومية، لرصد مستوى الإقامة والإعاشة والنظافة والخدمات الصحية المقدمة، مع رقابة مستمرة على تنفيذ البرامج المعتمدة من شركات السياحة.

وأشارت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أن هناك تدخلًا فوريًا للتعامل مع أية ملاحظات قد تطرأ، تنفيذًا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الحجاج من أداء المناسك في سهولة ويسر.

كما أكدت أن بعثة الحج السياحي ترفع تقارير تفصيلية على مدار اليوم إلى وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع الحجاج داخل المشاعر المقدسة، لضمان استمرار المتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة.

منظومة عمل مشتركة لخدمة الحجاج



ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى جانب قيادات وزارة السياحة والآثار والجهاز الإداري لغرفة شركات السياحة، حيث تم توزيعهم على مختلف اللجان الميدانية لمتابعة سير الموسم والتدخل الفوري لحل أي ملاحظات.

وأكدت البعثة أن استمرار التنسيق المصري السعودي والمتابعة الميدانية على مدار 24 ساعة أسهم بشكل واضح في استقرار أوضاع الحجاج، ونجاح خطط التفويج والتنقل داخل مشعر منى خلال أيام التشريق.